Reisen ist in Zeiten von Corona quasi unmöglich. Wer im Beruf schon Urlaub genommen hat, würde das womöglich gerne rückgängig machen. Doch einen Anspruch darauf gibt es nicht.

„Genehmigt ist genehmigt“

„Genehmigt ist genehmigt“ – dieser Grundsatz gilt auch jetzt, wo es für Viele gar nicht so attraktiv ist, Urlaub zu haben. Hat der Arbeitnehmer Urlaub beantragt und genehmigt bekommen, dann kann er das nicht einseitig wieder ändern. Um etwa später, zu einem angenehmeren Zeitpunkt verreisen zu können. Genauso wenig könnte der Arbeitgeber den Urlaub einfach einseitig wieder streichen. Das geht auch dann nicht, wenn er gerade jetzt besonders auf seine Angestellten angewiesen wäre.

Dass es keinen Anspruch darauf gibt, genehmigten Urlaub wieder „zurückzugeben“, bedeutet aber nicht, dass er unbedingt wie geplant stattfinden muss: Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Urlaub nicht jetzt, sondern zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden soll. Solche einvernehmlichen Lösungen sind jederzeit möglich.

Hat der Angestellte bislang nur seine Urlaubswünsche oder einen Urlaubsantrag eingereicht, muss er den Urlaub nicht nehmen. Bis zur Genehmigung durch den Chef kann er seinen Urlaubswunsch oder Urlaubsantrag einseitig wieder zurückziehen.

Resturlaub: keine gesetzlichen Sonderregeln

In vielen Betrieben dürfen Mitarbeiter derzeit ihren Resturlaub aus 2019 länger aufbewahren als sonst – oft zum Beispiel bis Ende Juni 2020. Dabei handelt es sich allerdings um Kulanzregelungen, auf die Arbeitnehmer keinen Anspruch haben. Der gesetzliche Grundsatz, dass man Resturlaub aus dem vergangenen Jahr spätestens bis zum 31. März des jetzigen Jahres genommen haben muss, gilt auch während der Corona-Pandemie. Gesetzliche Sonderregeln für alle Arbeitnehmer gibt es nicht.

Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht im Februar 2019 mit einem Grundsatzurteil die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt. Zuvor hatte es den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg angerufen. Nach dem Urteil müssen Arbeitgeber ihre Angestellten „klar und rechtzeitig“ auf nicht genommenen Urlaub hinweisen und darauf, dass der Urlaub verfällt, wenn er nicht genommen wird. Auch daran ändert Corona nichts. Überall dort, wo so ein Hinweis unterblieben ist, können Arbeitnehmer auch weiterhin Resturlaub aus dem vergangenen Jahr nehmen.

Wenn Viele Urlaub wollen, wer bekommt ihn dann?

Viele Arbeitnehmer neigen derzeit dazu, mit ihren Urlaubstagen sparsam umzugehen. Perspektivisch könnte das bedeuten, dass die Arbeitgeber am Ende der Corona-Krise mit ungewöhnlich vielen Urlaubsanträgen gleichzeitig konfrontiert werden. Für die Auswahl – wer bekommt in einem bestimmten Zeitraum Urlaub und wer nicht? – regelt das Bundesurlaubsgesetz: Kann der Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen nicht alle Urlaubswünsche erfüllen, muss er abwägen, wessen Wunsch unter sozialen Gesichtspunkten vorzugswürdig ist. Dazu gehören zum Beispiel Urlaubsmöglichkeiten des Partners oder der Partnerin und der Kinder. Aber auch Fragen wie: „Wer hatte zuletzt zu besonders beliebten Zeiten Urlaub?“ oder „Wer war in diesem Jahr schon im Urlaub und wer nicht?“ können eine Rolle spielen.