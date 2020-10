Wegen schwerer Unwetter mit Überflutungen und Erdrutschen müssen sich in Japan rund 200.000 Menschen in Sicherheit bringen. In den schwer betroffenen Provinzen auf der Insel Kyushu forderten die Behörden die Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen und in Schutzräume zu gehen. Regierungschef Shinzo Abe kündigte bei einer Notfallsitzung an, rund 10.000 Soldaten in die betroffene Region zu schicken. Die Menschen dort sollen mit Notfallgütern versorgt werden.