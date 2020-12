per Mail teilen

In Baden-Württemberg hat die Landesregierung Abholangebote im Handel während des Corona-Lockdowns bis 10. Januar verboten. Rheinland-Pfalz und andere Länder erlauben es.









In allen Bundesländern dürfen Händler aber weiterhin selber liefern oder liefern lassen. In Baden-Württemberg begründete ein Regierungssprecher das Verbot des sogenannten Click&Collect-Service damit, dass man lange Schlangen vor den Geschäften und damit zusätzliche Kontakte unbedingt vermeiden wolle. Der Handel hatte bis zuletzt für ein Abholangebot plädiert.

Die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern könnten jetzt zu einem "Abhol"-Tourismus führen, vermutet SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz. Wer beispielsweise in Mannheim wohne, könne etwas in Ludwigshafen bestellen und dann über die Landesgrenze fahren und dort abholen.

"Click and Collect kann ein wichtiger Beitrag für viele Händler sein, besser durch diese Krise zu kommen", Stefan Hertel, Sprecher vom Handelsverband Deutschland

Viele Händler hätten dieses Jahr bereits eine Infrastruktur mit Abhol-Möglichkeiten geschaffen, damit ihre Kunden kontaktlos und sicher Waren in Empfang nehmen können, meint Sabrina Fritz. Auch wenn sich dadurch nicht das ganze Weihnachtsgeschäft ersetzen lässt, sei doch jeder Verkauf wichtig. Die Expertin vermutet, dass die Händler in Baden-Württemberg enttäuscht und sauer über das Verbot der Stuttgarter Landesregierung sind – besonders im Hinblick auf die benachbarten Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen, die den Abhol-Service weiterhin erlauben.