Meinung: Flüchtlingsunterkünfte - Kakerlaken statt Internet

Der Bund überlässt Städten und Gemeinden weitere Immobilien zur Unterbringung von Geflüchteten. Diese Immobilien verwahrlosen vielerorts zum Schaden der Bewohnerinnen und Bewohner, meint Martin Rupps

Die Stadt Mainz bringt in ihrer größten Geflüchteten-Unterkunft knapp 600 Menschen unter. Gleichzeitig lässt sie die Anlage, so mein Eindruck, verwahrlosen. Bloß kein Geld stecken in eine Immobilie des Bundes! Das ehemalige US-Kasernengelände wird der Stadt seit dem Flüchtlingszustrom 2015/16 überlassen mit jeweils einem Mietvertrag über zwölf Monate.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Bundesimmobilien für Geflüchtete - auf Zeit

Jetzt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erneut Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Immobilien angeboten, um auf den steigenden Zuzug von Menschen aus Kriegsgebieten reagieren zu können. In Baden-Württemberg ist die Lage bereits dramatisch, in Rheinland-Pfalz kurz davor.

Das Bundesinnenministerium will die Immobilien im Besitz behalten, mutmaßlich um sie später für gutes Geld zu verkaufen. Besser wäre es aus meiner Sicht, wenn Städte und Gemeinden sie für kleines Geld erwerben, um dauerhaft Wohnraum - in diesem Fall für Geflüchtete - zu schaffen. Derzeit müssen sie nur für die Betriebskosten aufkommen. Die Folge: Viele Geflüchteten-Unterkünfte – ich habe einige im Südwesten besucht – befinden sich in einem menschenunwürdigen Zustand.

Menschenunwürdige Zustände - dank einer Lebenslüge

Das häufige Argument, Syrer oder Afghanen oder Somalier sollten froh sein über ein Dach über dem Kopf, zählt für mich nicht, wenn es unter diesem Dach kein Internet gibt, stattdessen versiffte Bäder und Kakerlaken auf dem Herd. Die politisch Handelnden tun immer noch so, als sei der Zustrom aus anderen Ländern nur ein vorläufiges Phänomen. Schluss mit den Lebenslügen! Deutschland ist und bleibt, so meine Überzeugung, eines der attraktivsten Zuzugsländer der Welt. Die Geflüchteten-Zahlen werden nicht fallen, sondern eher steigen – der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert an.

Bund und Kommunen müssen aus meiner Sicht einen Weg finden, die Immobilien für Geflüchtete zu sanieren und dauerhaft instand zu halten.