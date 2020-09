Der Landessportbund boykottiert eine Veranstaltungsreihe, an der auch die AfD mitwirkt. Ein grundfalscher Umgang mit dieser Partei, meint Martin Rupps.

Der Landessportbund Rheinland-Pfalz zieht seine Teilnahme an den "Koblenzer Wochen der Demokratie" zurück. Grund ist ein Video von Joachim Paul, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im rheinland-pfälzischen Landtag, das es in das Veranstaltungsprogramm unter dem Datum 18. September geschafft hat. Der Landessportbund will sich nach eigenen Worten nicht an Veranstaltungen beteiligen, die "Vertreter antidemokratischer (…) Parteien und Gruppierungen die Möglichkeit bieten, rechtspopulistische Inhalte zu artikulieren" (…).

Der Beitrag des AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Paul bei den "Koblenzer Wochen der Demokratie" hat zum Rückzug des rheinland-pfälzischen Landessportbundes geführt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Boris Roessler/dpa

In dem Video erzählen eine Frau und ein Mann, die in der damaligen DDR groß wurden, aus ihrer Biographie. Die Frau wurde vor die Alternative "Konfirmation oder Abitur" gestellt. Für den Mann, einem Angehörigen der "Jungen Gemeinde", kam eine höhere Schulbildung nicht in Frage. Joachim Paul stellt hinterher eine Verbindung zu den laufenden Demokratie-Wochen her: Die DDR war kein demokratischer Staat, die Bundesrepublik ist es.

Wochen der Demokratie

Das Video wirkt auf mich amateurhaft gemacht – und inhaltlich harmlos. Offenkundig geht es dem Landessportbund weniger um das Video als darum, dass die AfD die "Wochen der Demokratie" mitgestaltet. Er grenzt die Partei aus – und mit ihr Frauen und Männer, die mit dem Gedanken spielen, bei der AfD ihr Kreuz zu machen.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Für mich ist die Igittigitt-Haltung des Landessportbundes ein Beispiel für den grundfalschen Umgang mit Pauls Partei. Die AfD ist eine im Geist wenig demokratische, aber demokratisch bis in den Bundestag gewählte Partei. Ihre Vertreter gehören für mich selbstverständlich an den Tisch des demokratischen Diskurses, wo sie argumentativ gefordert und im besten Fall vorgeführt werden.

Ich schlage vor, dass es bei den nächsten "Koblenzer Wochen der Demokratie" eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aller im Landtag vertretenen Parteien gibt. Pauls Partei eingeschlossen, falls sie nach der kommenden Landtagswahl wieder Abgeordnete stellt.