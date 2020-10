Seit der Jahrtausendwende hat es deutlich mehr Naturkatastrophen gegeben als in den 20 Jahren davor. Das hat die zuständige UN-Organisation in Genf mitgeteilt. Die Zahl sei in den vergangenen 20 Jahren von rund 4.000 auf mehr als 7.000 gestiegen. Für einen großen Teil davon sei der Klimawandel verantwortlich: Die Zahl von Überschwemmungen, Stürmen, Dürren, Hitzewellen und Waldbränden hat sich nach UN-Angaben im Vergleich zu den 1980er- und 90er-Jahren verdoppelt. Rund 1,2 Millionen Menschen sind in den vergangenen 20 Jahren bei Naturkatastrophen gestorben - die Zahl blieb im Vergleich zum Zeitraum davor etwa konstant. Die Anzahl der Geschädigten stieg von 3,2 auf 4,2 Milliarden.