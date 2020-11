per Mail teilen

In Genf hat eine zweitägige internationale Geberkonferenz für Afghanistan begonnen. Dabei wollen die Vereinten Nationen Geld für die Unterstützung des Friedensprozesses in dem Land sammeln. Ohne Hilfe drohten Afghanistan katastrophale Konsequenzen, warnte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. Mitorganisiert wird die virtuelle Konferenz von Finnland und der Regierung in Kabul. Seit September laufen im Golf-Emirat Katar die Friedensverhandlungen zwischen den radikalen Taliban und der afghanischen Regierung. Überschattet werden die Gespräche von zunehmender Gewalt.