Weniger als die Hälfte der möglichen Corona-Tests werden zurzeit tatsächlich durchgeführt - und die Zahl geht zurück. Dabei sind die Tests elementar wichtig, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) ist es gegenwärtig notwendig, so viel wie möglich zu testen, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen und Infizierte zuverlässig isolieren zu können. In ihrer Regierungserklärung am Donnerstagmorgen hat das auch die Bundeskanzlerin noch einmal betont: "Testen, Testen, Testen!"

Dauer 0:28 min "Wir werden die Kapazitäten weiter ausbauen." In ihrer Regierungserklärung am 23. April erläuterte Merkel noch einmal, warum es wichtig ist, die Testkapazitäten in Deutschland zu erhöhen. Nur so könne man auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen das Personal häufiger testen.

Doch seit zwei Wochen geht die Anzahl der durchgeführten Tests zurück, während gleichzeitig die Kapazitäten ausgebaut werden. Wurden vor zwei Wochen noch über die Hälfte der Kapazitäten genutzt, waren es vergangene Woche nur 40%.

RKI lockert Vorraussetzungen für Coronavirustests

Am Freitag erklärte der Vizepräsident des RKI in einer Pressekonferenz, dass ab sofort die offiziellen Kriterien gelockert seien und die Ärzte auch selbst entscheiden dürfen, welche Patienten sie zu einem Rachenabstichtest schicken. Das bedeutet, dass jetzt auch Patienten getestet werden können, die Symptome einer Atemwegserkrankung wie Husten aufweisen. Das bedeutet aber auch mehr Verantwortung für die Hausärzte: sie können freier entscheiden können, wann bei einem Patienten ein sogenannter ARD-CoV-2-Labortest durchgeführt wird und damit dazu beitragen, dass bislang unerkannte Fälle entdeckt werden. Bisher hatte das Robert Koch-Institut einen Test nur vorgesehen, wenn neben Symptomen auch andere Kriterien vorlagen (wie Kontakt zu einem Infizierten oder Risiko durch Vorerkrankungen).

Auch Menschen ohne Symptome sollten getestet werden

Um die Ausbreitung von Corona effektiv einzudämmen, müssten aber mehr Personen getestet werden, erklärt Professor Bodo Plachter von der Universität Mainz. Ein Infizierter habe oft gar keine Symptome oder erst, nachdem sie schon weitere Personen infiziert hat. Für den Virologen geht es auch darum, eine unbemerkte Ausbreitung verhindern zu können: "Wenn jemand positiv getestet wurde, dann muss geschaut werden, mit wem hatte er Kontakt? Und diejenigen müssen dann auch getestet werden."

Alle Atemwegserkrankte sollten zu einem Test geschickt werden

Bereits am Dienstag erklärte der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts Lars Schaade in einer Pressekonferenz, dass es sinnvoll wäre, alle Patienten mit Atemwegserkrankungen zu testen.

Dauer 0:42 min "Jede Atemwegserkrankung sollte getestet werden." Lars Schaade vom Robert-Koch-Institut erläutert, dass man die Testkapazitäten nutzen sollte um alle Patienten mit Atemwegserkrankungen auf Covid-19 zu testen. Das sei bisher nicht der Fall. Nach den bisherigen offiziellen Testkriterien des RKI bekommt ein Patient, der Symptome aufweist aber kein weiteres Kriterium aus dem Katalog erfüllt, keinen Corona-Test.

Dem stimmen auch Hausärzte wie Dr. Andreas Thalacker aus Schwäbisch-Hall zu. Jeder mit Husten sollte einen Test bekommen können. Denn gerade die Infizierten, die die Testbedingungen nicht erfüllen, sind aus Sicht des Hausarztes gegenwärtig das große Risiko: "Man muss ja einen Überblick bekommen insgesamt. Die Krankheit ist deswegen so gefährlich, weil viele unter der Testschwelle durchlaufen und das Virus weiter verbreiten."

Warum wurde bisher die Testkapazität nicht ausgeschöpft?

Ursache 1: Krankenkassen zahlen nach RKI-Kriterien

Auf Nachfragen des SWR bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg wurde darauf hingewiesen, dass Krankenversicherungen die Tests primär nach der Erfüllung der vom RKI ausgewiesenen Kriterien bezahlen. Das RKI hat mit den Lockerungen der Kriterien den Weg für mehr Test freigemacht.

Ursache 2: Lieferschwierigkeiten in Laboren

Verschiedene Labore bestätigen auf Anfrage, dass es immer wieder Lieferschwierigkeiten mit Reagenzien gibt. Allerdings hätten diese anfänglichen Probleme stark nachgelassen und träten nur noch vereinzelt auf. Darüber hinaus spüren die Labore auch, dass die Testzahlen zurückgegangen sind und die akute Nachfrage etwas nachgelassen hat. So erklärt der Vorsitzende der Amedes-Group, dass ihre Labore in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfahlen nach wie vor ausgelastet sind, aber in Nord- und Ostdeutschland viele Kapazitäten frei sind. Die Labore in Deutschland seien auf eine deutliche Erhöhung der Tests vorbereitet.

Dauer 2:38 min Testkapazitäten in Deutschland und was sich ändern könnte Es könnten viel mehr Tests durchgeführt werden, als es zurzeit der Fall ist. Mehr als doppelt so viele, laut Zahlen des Robert-Koch-Institut glauben mag. Doch woher kommt es, dass die Testkapazitäten nicht voll ausgeschöpft werden? Ein Grund: die bisherigen Testkriterien des RKI.

Was müsste sich ändern?

Durch die Lockerungen der Testkriterien durch das Robert Koch-Institut müssten nun klare neue Testkriterien kommunizieren werden. Die Strategie in Deutschland ist es, die Infiziertenzahlen soweit zu senken, dass man Infizierte direkt isolieren und die einzelnen Infektionsketten wieder nachverfolgen kann. Bisher werden aber viele Infizierte noch nicht identifiziert. Viele Tests werden nicht durchgeführt, weil der Kriterienkatalog des RKI vorsieht lediglich Patienten mit Symptomen einen Test zu unterziehen. Dadurch werden zum Beispiel Kontaktpatienten, die keine Symptome haben, nicht zwangsläufig getestet. Anders sieht das mit den Tests bei Patienten mit Atemwegserkrankung aus. Diese können nun durchgeführt werden, solange die Kapazitäten vorhanden sind. Außerdem hat das Staatsministerium Baden-Württemberg angekündigt, dass das Land in Pflegeeinrichtungen die Kosten für Tests übernehmen möchte.