Ungarn schließt die umstrittene Transitzone für Asylbewerber an der Grenze zu Serbien. 280 Insassen werden in andere Unterkünfte verlegt. Das hat ein Mitarbeiter von Ministerpräsident Viktor Orban angekündigt. Sein Land reagiere damit auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Der EuGH hatte die Unterbringung der Flüchtlinge in einem Containerlager als Haft eingestuft.