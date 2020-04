per Mail teilen

Die Kritik an dem Notstandsgesetz in Ungarn wegen der Corona-Pandemie wächst. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, sagte der Zeitung "Die Welt", eine Regierung, die unbefristet von keinem Parlament mehr kontrolliert werde, dürfe bei EU-Entscheidungen künftig nicht mehr mitreden. Das ungarische Parlament hat vor zwei Tagen ein Gesetz gebilligt, wonach der rechts-nationale Ministerpräsident Viktor Orban künftig per Dekret regieren kann. Es hat sich damit praktisch selbst entmachtet.