Ungarn schränkt die Rechte trans- und intersexueller Menschen weiter ein. Das Parlament in Budapest hat mit der rechtsnationalen Regierungsmehrheit ein Gesetz beschlossen, nach dem Geschlechtsangaben in Geburtsdokumenten später nicht mehr verändert werden dürfen. Das bedeutet beispielsweise, dass der ungarische Staat das Ergebnis einer Geschlechtsumwandlung nicht anerkennen will. Menschenrechtsorganisationen verurteilen die neue Regelung. Amnesty International sprach von einem Schritt zurück ins Mittelalter.