Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat wegen der Beförderungs-Affäre ihren Rücktritt zum Jahresende angekündigt. Die über 100 gesetzeswidrigen Beförderungen gehören trotzdem überprüft, meint Martin Rupps.

Heute früh habe ich Ihre Katze angefahren. Das tut mir leid. Für die Katze und für Sie. Ich bedauere, dass der Eindruck entstanden ist, ich würde keine Katzen mögen und Ihnen schaden wollen. Ich habe meine Unachtsamkeit am Lenkrad sofort abgestellt und lege größten Wert darauf, dass sich ein solcher Fehler nicht wiederholt.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken legt ihr Amt zum Jahreswechsel nieder. dpa Bildfunk picture-alliance/dpa

Sie denken, ich spinne? Die Logik dieser Zeilen und ein paar Formulierungen habe ich mir von Ulrike Höfken geborgt, der grünen Noch-Umweltministerin von Rheinland-Pfalz. Sie hat am Mittwoch ihren Rücktritt zum Jahresende angekündigt. Mit besagter Logik reagierte Frau Ministerin, nachdem ein Skandal in ihrem Haus publik geworden war: Über zehn Jahre hin sind mehr als 100 Beamtinnen und Beamte auf rechtswidrige Weise befördert worden. "Marode" nannte das Koblenzer Oberverwaltungsgericht dieses Beförderungssystem.

Schummeleien kommen jeden Tag vor, auch in Ministerien. Dass eine Ministerin und ihr Staatssekretär einen Skandal herunterspielen – geschenkt. Für das größere Ärgernis halte ich, dass die illegalen Beförderungen offenbar nicht rückwirkend überprüft werden sollen. Ministerin Höfken hat nach eigenen Worten nur die seit Mai ausgesprochenen Beförderungen gestoppt. Ich finde, das reicht nicht. Beamte werden von Steuergeldern bezahlt. Wurden hier öffentliche Gelder verschwendet? Bleibt das illegale Beförderungsverfahren Bestandteil der Personalakten? Als Steuerzahler hätte ich gern Antworten auf diese Fragen.

Auf die Taten kommt es an

Ulrike Höfken tat, was ich immer wieder bei Politikerinnen und Politikern erlebe. Statt das Thema an sich zu ziehen, tauchte sie zunächst ab und schickte ihren Staatssekretär vor. Ihre eigene Erklärung im Landtag war ein Bedauerns- und Beschwichtigungs-Geschwurbel. In Wahrheit tun die Empfindungen einer Ministerin nichts zur Sache - auf die Taten kommt es an. Ihr angekündigter Rücktritt trägt nichts zur Beseitigung der Missstände bei, Frau Höfken ist jetzt einfach nur weg. Aber was ist mit den Beförderungen?