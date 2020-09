Eine mögliche wissenschaftliche Sensation dieser Woche wirft ein ganz neues Licht auf ganz alte Fragen - meint Pascal Fournier in seiner Wochenende-Kolumne „Zwei Minuten“.

„Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“. So hieß ein Buch, das vor knapp 30 Jahren herauskam und die vielen großen und kleinen Probleme zwischen Männern und Frauen erklären und vor allem ein- für allemal ausräumen sollte.

Naja – hat jetzt nicht ganz geklappt. Aber wenigstens hatte der Autor danach wohl keine finanziellen Probleme mehr, das Buch war ein echter Renner. Und zumindest vom Titel her intelligenter als die Sache mit dem Zuhören und dem Einparken.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch im Audio hören:

Gleich vorab: Ich habe das Buch nicht gelesen und werde das auch künftig nicht tun. Aber mal so ganz intuitiv: Mars als Gott steht für Krieg und Zerstörung. Mars als Planet steht für wüst, kalt, Sand und Felsen, und natürlich für den höchsten Berg des Sonnensystems. Also… Mars = männlich – passt, wenn man so will. Heißt ja nicht umsonst: Mars-Männchen…

Aber Venus und das Weibliche? Solange man nur an Venus = Morgen- und Abendstern denkt, ist das ja vielleicht noch ganz nett. Aber seit dieser Woche wissen wir: Vielleicht gibt’s auf der Venus Leben! Und bevor jetzt jemand kommt nach dem Motto: „Aber das ist doch der Inbegriff des Weiblichen“ – Vorsicht! Vielleicht gibt es Leben auf der Venus – aber was für eins!!! Alien-Mikroben, die in Wolken leben. Die sich, wenn es sie denn tatsächlich gibt, dadurch verraten haben, dass sie Unmengen an Monophosphan produziert haben, einem extrem giftigen Gas. Das wiederum bestens zum Rest der Venus passt: Da isses überall höllisch heiß, weit über 400 Grad, die Atmosphäre ist praktisch reines CO2 – also in etwa so wie irgendwann bei uns, wenn wir weitermachen wie bisher! – und darüber wabern Wolken aus reiner Schwefelsäure. Das soll das Symbol von Weiblichkeit sein? Also, ich weiß nicht!

Die Venus bewegt sich langsam vor der Oberfläche der Sonne. dpa Bildfunk EPA

Jedenfalls: die Sache mit den Alien-Mikroben hat natürlich weltweit Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt wollen alle da hin, mit Sonden, und sich das genauer anschauen. Die NASA, die Russen, die Europäer. Ob das lohnt? Intelligentes Leben wird dort eher nicht zu finden sein, das gibt’s ja hier kaum. Und wenn dort nur Alien-Mikroben sind – dann könnten wir von denen bestenfalls lernen, welche Art von Leben irgendwann bei uns noch möglich sein wird, wenn wir unseren Planeten weiter so behandeln wie im Moment.