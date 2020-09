UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor einem "Kalten Krieg" zwischen den USA und China gewarnt. Zum Auftakt der Vollversammlung der Vereinten Nationen im 75. Jubiläumsjahr sagte er, es müsse alles getan werden, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Die Welt könne sich keine Zukunft leisten, in der die beiden größten Volkswirtschaften die Erde spalteten. US-Präsident Donald Trump forderte dagegen in seiner Rede, China und die Weltgesundheits-Organisation wegen ihres schlechten Krisenmanagements in der Corona-Pandemie zur Rechenschaft zu ziehen. Er behauptete, die chinesische Regierung und die WHO hätten fälschlicherweise angegeben, dass es keine Beweise für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gebe. Seit Monaten verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den USA und China zunehmend.