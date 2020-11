per Mail teilen

Der UN-Sicherheitsrat ist besorgt wegen der Lage in Äthiopien. Nach Angaben von Menschenrechtlern sind bei einem Überfall auf eine Stadt in der Konfliktregion Tigray mindestens 600 Zivilisten getötet worden. Verantwortlich soll demnach die Jugendorganisation Samri sein. Bei den Opfern handele es sich um Saisonarbeiter, die einer anderen Volksgruppe angehören. In dem Konflikt um die Region Tigray bekämpfen sich die sogenannte Volksbefreiungsfront und die äthiopische Zentralregierung. Regierungschef Abiy hatte dort Anfang November einen Militäreinsatz angeordnet.