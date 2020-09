per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für einen erweiterten UN-Sicherheitsrat ausgesprochen. Die Vereinten Nationen müssten sich weiterentwickeln, um die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigen zu können, sagte sie in einer Grußbotschaft zum 75-jährigen Bestehen der UN. Hintergrund ist, dass Deutschland einen ständigen Sitz in dem Gremium will. Merkel sagte, viele Probleme könnten nur gemeinsam gelöst werden.