Die Zahl der Menschen in Not hat wegen der Corona-Pandemie weltweit um 40 Prozent zugenommen. Im Nothilfebericht der Vereinten Nationen steht, dass im kommenden Jahr 235 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden, so viele wie noch nie. Länder riegelten ihre Grenzen ab, schlössen Betriebe, Märkte und öffentliche Einrichtungen. Insbesondere in schwachen Volkswirtschaften habe sich dadurch die Armut verstärkt.

Weitere Ursachen für Not seien Konflikte, Vertreibung, extremes Wetter und Naturkatastrophen. Die Kosten für dringende humanitäre Hilfe beziffert der Bericht auf umgerechnet fast 30 Milliarden Euro. Das Geld braucht die UN für Lebensmittel, Wasser, Medizin, Kleidung, Unterkünfte und Unterricht und Impfungen für Kinder in Flüchtlingslagern.