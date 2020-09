per Mail teilen

In der EU stand im Jahr 2012 etwa jeder achte Todesfall in Verbindung mit Umweltverschmutzung. Das hat eine Untersuchung der Europäischen Umweltagentur ergeben. Luftverschmutzung, die Belastung mit Chemikalien, eine hohe Lärmbelastung und extremes Wetter fördern beispielsweise Krebserkrankungen und Erkrankungen des Herzkreislaufsystems. Mit 630.000 Todesfällen im Jahr 2012 mache das einen Anteil von 13 Prozent aus, so die Umweltagentur. Neuere Daten liegen noch nicht vor.