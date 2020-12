Aktivisten von Greenpeace haben vor der EU-Kommission in Brüssel und auch vor dem Amtssitz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris protestiert. Hintergrund sind die Brände im Amazonasgebiet. Für die Umweltschützer ist die Europäische Union an der Situation mitschuldig. Die EU-Waldbeauftragte von Greenpeace, Sini Eräjää, erklärte, die Feuer seien zwar weit weg, Europa habe aber durch den Kauf von Waren aus den gerodeten Gegenden Öl in die Flammen gegossen. Nach den Bränden im vergangenen Jahr steht der Amazonas auch jetzt wieder an vielen Stellen in Flammen. Anfang September wurden rund 1.000 Brände registriert, im August waren es noch fast 30.000 gewesen.