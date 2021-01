per Mail teilen

Vier engagierte Menschen sind mit dem Deutschen Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erfolgte wegen Corona in Form einer Videoschalte. Steinmeier rief dazu auf, angesichts der Pandemie nicht die Herausforderung durch den Klimawandel aus den Augen zu verlieren. Der Deutsche Umweltpreis ist mit insgesamt 500.000 Euro dotiert. Er ging in diesem Jahr an den Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, sowie die Geschäftsführer der Blechwarenfabrik Limburg, Annika und Hugo Trappmann. Einen Ehrenpreis erhielt der Insektenforscher Martin Sorg.