2019 hat sich die Zahl der Städte halbiert, in denen der Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten wird. Auch in Stuttgart und Mainz ist laut Umweltbundesamt (UBA) die Luft sauberer.

Aus den endgültigen Auswertungen des Umweltbundesamtes geht hervor: Die NO2-Werte für 2019 liegen nur noch in 25 Städten über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Im Jahr davor waren sie noch in 57 Städten zu hoch.

Die Stickstoffoxid-Belastungen hatten vereinzelt zu Fahrverboten, vor allem aber zu vielen anderen Maßnahmen in Sachen Luftreinhaltung geführt. Saubere Busse, Geschwindigkeitsbeschränkungen und auch die Modernisierung der Autoflotte haben bundesweit die Werte im Schnitt um 4 Mikrogramm pro Kubikmeter gesenkt. Damit kamen viele Kommunen unter den Grenzwert. Hauptquelle des Schadstoffes sind Dieselmotoren – von ihnen stammen rund zwei Drittel der Belastung.

Stadtluft in Baden-Württemberg verbessert sich deutlich

Bundesweit sind die Werte in München und Darmstadt am höchsten. Stuttgart hat bundesweit nur noch den dritthöchsten Wert mit 53 Mikrogramm - im Vorjahr war die Landeshauptstadt noch Spitzenreiter mit 71 Mikrogramm. Aber auch in anderen Städten in Baden-Württemberg - in Heilbronn, Reutlingen und Mannheim - ist die Belastung noch zu hoch. Herausgefallen aus der Liste der Städte mit einem NO2-Problem sind dagegen: Ludwigsburg, Freiburg, Backnang, Esslingen, Sindelfingen, Herrenberg und Leonberg.

In Rheinland-Pfalz nur noch eine Stadt über dem Grenzwert

In Rheinland-Pfalz liegt die Belastung nur noch in Mainz an der Parcusstraße beim Hauptbahnhof knapp über dem Grenzwert. Nicht mehr zu den NO2-Problem-Städten gehört Koblenz.

Maßnahmen der Städte zur Senkung der Schadstoffbelastung erfolgreich

Die Werte sind teilweise sehr deutlich gesunken: in Stuttgart um 18 Mikrogramm und in Freiburg um 14. In Freiburg hat die Stadt an der B31 die Geschwindigkeit auf Tempo 30 beschränkt, außerdem ist die Strecke in die Umweltzone einbezogen worden. Im vergangenen Jahr ist auch der Schienenersatzverkehr auf dieser Strecke weggefallen – das heißt: weniger Busse.

In Stuttgart wird die Analyse der Gründe spannend. Dort sind 2019 Fahrverbote für ältere Diesel mit Euro-4-Einstufung eingeführt worden, es gibt streckenbezogene Fahrverbote und Tempo-40-Abschnitte. Aber parallel wurden auch Versuche mit Filtersäulen und katalytischen Straßenbelägen durchgeführt, die die Schadstoffbelastung senken sollen.

Corona-Beschränkungen sorgen zusätzlich für sauberere Luft

Für dieses Jahr erwartet der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner weitere Verbesserungen. Teilweise sind die Schadstoffbelastungen durch die Corona-Krise um 15 bis 40 Prozent zurückgegangen. Allerdings ist unklar, wie sich die Einschränkungen und damit der Verkehr weiterentwickeln. Und auch wetterbedingte Einflüsse können erst übers Jahr hin aus den Messwerten herausgerechnet werden.