Umweltaktivisten haben in mehreren Bundesländern den Verkehr auf verschiedenen Autobahnen gestoppt. Sie seilten sich von Brücken ab. Betroffen waren nach Polizeiangaben unter anderem die A7 bei Kassel, die A4 bei Jena und Dresden sowie die A2 bei Braunschweig. In Hamburg blockierten rund 40 Aktivisten die Köhlbrandbrücke. Die Umweltaktivisten protestieren unter anderem dagegen, dass die A49 in Hessen weitergebaut wird. Dafür sollen im Dannenröder Forst rund 27 Hektar Wald gerodet werden.