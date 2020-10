Im Ulmer Münster kommen keine Heiligen Drei Könige zur Weihnachtskrippe, um einer Rassismus-Debatte vorzubeugen. Die wird auf diese Weise erst entfacht, meint Martin Rupps.

Die Heiligen Drei Könige kommen in der diesjährigen Weihnachtskrippe der Münstergemeinde Ulm nicht vor. Dekan Ernst-Wilhelm Gohl teilte am Montag mit, im Zuge der Rassismus-Debatte wolle man den schwarzen König Melchior so nicht zeigen. Die Figur war in den 1920er-Jahren geschnitzt worden und unterstreicht laut Dekan Gohl "Stereotype, die man heute als rassistisch bezeichnen muss".

Wegen dieser Darstellung des Königs Melchior aus den 1920er-Jahren bleiben die Heiligen Drei Könige der Weihnachtskrippe im Ulmer Münster fern Peter Schaal-Ahlers

Ich kann dem Mann nicht folgen. Seine Verbannung der Heiligen Drei Könige zeigt, dass die Rassismus-Debatte in Deutschland immer seltsamere Blüten treibt – darunter, wie ich finde, lächerliche. Rassistisches Denken ist schlimm, keine Frage. Ich finde es richtig, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht mehr ihren Namen hergeben müssen für Schokolade oder Zuckerhäubchen. Und dass Kinder heute einen modernisierten, sprachlich bereinigten "Struwwelpeter" lesen. Aber dass jetzt einzelne Handwerksarbeiten, die den Geist ihrer Zeit wiederspiegeln, unter Bann fallen, geht mir zu weit.

Figur spiegelt Zeitgeist der 1920er-Jahre

Bei mir hätte die Weihnachtskrippe im Ulmer Münster keinen "Achtung Rassismus!"-Alarm ausgelöst. Schon gar nicht, wenn die Gemeinde die Entstehungszeit der Figuren klar macht und damit ihre Zeitbezogenheit. Dekan Gohl und die Seinen handeln in einem nicht nur vorauseilenden, sondern voraushetzenden Gehorsam. Sie beugen einer Debatte nicht vor, sondern lösen sie selbst aus. Jede Besucherin, jeder Besucher muss sich kommendes Weihnachten eine Meinung darüber bilden, ob sie/er die Heiligen Drei Könige vermisst oder nicht. Die Weihnachtskrippe als Mittel zur moralischen Bildung und Besserung!

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Die Ulmer Entscheidung erscheint mir nicht nur spitzfindig, sondern auch in ihrer Konsequenz nicht bedacht. Wer übermalt eigentlich die stereotypen Darstellungen schwarzer Menschen in der Kunst des 19. oder 20. Jahrhunderts? Wer scannt den Bibeltext auf rassistische Formulierungen oder Ereignisse? Hauptsache, die Entscheider der Münstergemeinde Ulm gehen als Sauberfrauen und -männer in die Geschichte ein!