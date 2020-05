Ulm und Neu-Ulm - derzeit nicht nur durch die Donau getrennt. Denn in Baden-Württemberg gelten wegen der Corona-Pandemie andere Regeln als Bayern. Ulms Oberbürgermeister Czisch hofft, dass sich das jetzt ändert.

Baden-Württemberg und Bayern sind Hotspots der Corona-Pandemie. Zusammen weisen beide Länder fast die Hälfte aller infizierten Menschen in Deutschland auf. Bislang ist man in der Krise aber unterschiedliche Wege gegangen. Bayern war dabei immer einen Schritt schneller und strikter.

Das zeigte sich besonders in Ulm und Neu-Ulm, der "Zweiland-Stadt". Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch schildert die Folgen im SWR: Wenn Neu-Ulmer ihren Garten für den Frühling fit machen wollten, mussten sie in den Baumarkt auf Ulmer Seite. Ein Eis gab es nur in Neu-Ulm. "Das hat natürlich keiner verstanden", meint Czisch.

Dauer 4:47 min Ulmer OB Czisch: "Die Krise hat uns zusammengeschweißt." Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch im Gespräch mitSWR Aktuell.-Moderator Stefan Eich

Läden in Ulm geöffnet, in Neu-Ulm noch zu

Auch jetzt, mit den ersten Lockerungen bleibt die Ungleichheit. In Ulm haben viele Geschäfte wieder geöffnet - die Läden in Neu-Ulm müssen noch eine Woche warten. Und auch die Schulen starten im bayrischen Neu-Ulm eine Woche später, als auf der anderen Flussseite.

Damit die Unterschiede nicht mehr so groß sind, haben sich die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) in Ulm zu Beratungen getroffen.

Czisch: Mehr Zeit für Umsetzung nötig

Der Ulmer Rathauschef glaubt, man habe in den Staatskanzleien verstanden, dass die Krisenpläne besser abgestimmt sein sollten. Jetzt komme es auf die praktische Umsetzung an, sagt Czisch. Und er wünscht in ähnlichen Situationen künftig mehr Zeit für die Umsetzung der Bestimmungen: "Wir haben alle zwei, drei Tage neue Regeln erlebt, mit der Folge, dass was am Samstag bekannt geworden ist, am Montag umgesetzt werden musste." Das sei ein "Riesenstress" gewesen.

Krise schweißt zusammen

Der Ulmer Oberbürgermeister ist überzeugt, dass die Krise Ulmer und Neu-Ulmer noch enger zusammengeschweißt habe. Es gebe schon jetzt keine Konkurrenz mehr auf beiden Seiten der Donau: "Wenn so eine Krise kommt, dann hakt man unter und marschiert gemeinsam." So gehe es allen in der Region und das werde große Wirkung haben, über die Pandemie hinaus.