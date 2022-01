Hoeneß - der Strauß unserer Zeit

Uli Hoeneß, der am Mittwoch 70 wird, ist mit Gemüt und Verstand ein Franz-Josef Strauß unserer Zeit, meint Martin Rupps.

Die deutsche Geschichte bringt immer wieder nicht therapierbare Persönlichkeiten hervor, so Franz-Josef Strauß und Uli Hoeneß. Ihre außergewöhnlichen Leben bieten Stoff für Bühnendramen oder Netflix-Serien. Uli Hoeneß feiert am Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Für seine künftige Unsterblichkeit hat er schon genug getan.

Kometenhafter Aufstieg, tiefer Fall

Biografien solcher Männer zeichnet ein Übermaß an allem aus. Sie schaffen es aus eigener Kraft ganz nach oben und bringen sich selbst zu Fall. Franz-Josef Strauß war intellektueller Großmeister, ein Zeus am Rednerpult, Skandalminister und Trinker. Uli Hoeneß Fußball-Weltmeister, Schöpfer eines Weltvereins, Zocker und Häftling. In Goethes "Faust" nennt sich der Teufel "ein Teil von jener Kraft, / Die stets das Böse will und stets das Gute schafft". Auch bei Franz-Josef Strauß oder Uli Hoeneß gingen bzw. gehen das Gut und Böse, Wollen und Tun bunt durcheinander.

Fußball-Weltmeister, Schöpfer eines Weltvereins, Zocker, Häftling: Uli Hoeneß wird am Mittwoch 70 Jahre alt. picture-alliance / Reportdienste Angelika Warmuth

Franz-Josef Strauß warnte die Deutschen vor dem Kommunismus. Uli Hoeneß die Journalisten vor ihm selbst. Ich habe mich über viele Auftritte der Beiden geärgert, aber ich kann ihnen nicht böse sein. Strauß‘ Aschermittwochs-Reden in Vilshofen oder Hoeneß‘ Lästereien im "Aktuellen Sportstudio" bleiben von zeitloser, weil origineller Schönheit. Darin bändigen sich unbeherrschte Geister unter Zuhilfenahme ihres scharfen Verstands.

In der Geschichte der Bundesrepublik kann nur einer Franz-Josef Strauß das Wasser reichen, Helmut Schmidt. Dem Fußballer und Funktionär Uli Hoeneß nur Franz Beckenbauer. Helmut Schmidt wird heute von den Deutschen geliebt, Franz-Josef Strauß hochgeachtet. Mit Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß könnte es einmal genauso kommen.