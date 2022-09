Wenn Friedrich Merz Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mal eben als "Sozialtouristen" diffamiert, führt er damit seine CDU absichtlich zurück in die Neunziger, meint Stefan Giese.

Friedrich Merz ist ein Mann der Neunziger. Das ist sein Markenzeichen und sein Erfolgsrezept. Es hat ihn bis an die Spitze der CDU gebracht. Er verkörpert die vermeintlich „guten alten Zeiten“, die bei Konservativen stets hoch im Kurs stehen. Jene Zeiten also, bevor eine promovierte Physikerin aus dem Osten mit allerlei neumodischem Kram althergebrachte Gewissheiten der Union ins Wanken brachte: Die Wehrpflicht aussetzte, den Atomausstieg einleitete und 2015 die Ankunft von hunderttausenden Flüchtenden zuließ.

Aus Merz‘ Sicht allesamt Teufelszeug. Deshalb trommelt er für eine allgemeine Dienstpflicht und für die Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Auch beim Umgang mit Geflüchteten legt er den Rückwärtsgang ein. So wie die Union in den Neunzigern mit ihrer „Das Boot ist voll“-Kampagne versucht jetzt Friedrich Merz, ein paar Prozentpünktchen für seine Partei in den Umfragen zu ergattern.

In einem Interview unterstellte er am Dienstag Menschen, die wegen Putins Krieg aus der Ukraine nach Deutschland flüchten, „Sozialtourismus“. Sie würden hier Sozialleistungen abkassieren und dann unbekümmert in ihr Heimatland zurückreisen. Belege für diese Behauptung liefert er nicht, dafür nach Kritik eine halbgare Entschuldigung. Sei alles irgendwie nicht so gemeint gewesen.

Würde sich Friedrich Merz mehr an Gegenwart und Zukunft orientieren als an der Vergangenheit, müsste er eigentlich platzen vor Glück. Als Oppositionsführer hat er es mit einer Bundesregierung zu tun, die keine Gelegenheit auslässt, sich selbst zu zerlegen; die dabei versagt, die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen; deren Zustimmungswerte sich in der Bevölkerung folgerichtig im freien Fall befinden. Ein Traum für eine Oppositionspartei mit dem Anspruch, die nächste Bundesregierung zu führen – es sei denn, sie wird von einem Mann geführt, der nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit zum Maßstab des Handelns macht.