Die Ukraine hat an die Opfer der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl heute vor 34 Jahren erinnert. Präsident Wolodymyr Selenskyj und weitere Regierungsmitglieder legten Blumen an einem Denkmal in der Sperrzone nieder. Am 26. April 1986 war einer der Blocks des Atomkraftwerks Tschernobyl explodiert. Tausende Menschen sind gestorben oder verletzt worden. Radioaktiv verstrahlte Landstriche rund um das Kraftwerk mussten gesperrt werden. Seit mittlerweile drei Wochen kämpfen hunderte Feuerwehrleute dort gegen mehrere Brände.