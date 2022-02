Meinung: Ohne Amis keine deutsche Friedensliebe

Russlands aggressives Verhalten der Ukraine gegenüber lässt die deutsche Öffentlichkeit ziemlich kalt. Ihr fehlt ihr Lieblingsfeind, meint Stefan Giese.

Es ist jetzt auf den Tag genau 19 Jahre her: Hunderttausende gehen auf die Straße, um gegen einen drohenden Krieg zu demonstrieren, allein in Berlin eine halbe Million, in Stuttgart 50.000. Dabei ist der Schauplatz des sich abzeichnenden Waffengangs weit weg. Der Irak und sein blutrünstiger Diktator Saddam Hussein stehen Anfang des Jahres 2003 im Fadenkreuz der USA. Trotzdem ist in der deutschen Öffentlichkeit der Widerspruch enorm.

Gabriele Krone-Schmalz fordert im Interview, Russlands Sicherheitsinteressen in der Ukraine-Krise zu beachten

Und heute? Wieder zeichnet sich die Gefahr eines verheerenden Krieges ab. Nicht weit weg in Vorderasien, sondern direkt neben unserem Nachbarn Polen, viel näher geht kaum. Die Ukraine sieht sich einer massiven Bedrohung seitens Russlands ausgesetzt – eines Landes, das sich mit der Krim bereits einen Teil ukrainischen Staatsgebiets einverleibt hat, und das in der Ostukraine seit 2014 einen Regionalkrieg befeuert. Doch in der deutschen Öffentlichkeit scheint das kaum jemanden zu interessieren.

"Normales" Manöver oder Vorbereitung zur Invasion in die Ukraine? dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Russian Defense Ministry Press Service/AP | --

Während Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag nach Moskau gereist ist, um sich dort an einer Lösung der Ukraine-Krise zu versuchen, bleibt es auf Deutschlands Straßen auffallend ruhig. In Berlin kamen am Montag 200 Menschen (hauptsächlich Exil-Ukrainer) zu einer Kundgebung, auch bei der für Dienstag angekündigten Mahnwache in Mainz dürften es kaum wesentlich mehr werden. Das mag zum Teil an Corona liegen. Doch das erklärt nicht, warum auch in den notorisch überlauten "sozialen Netzwerken" deutsche Gleichgültigkeit gegenüber der Kriegsgefahr – oder gar Sympathie für den Aggressor im Kreml – dominiert.

Mich beschleicht zunehmend der Verdacht, dass es schon des "bösen Amis" bedarf, damit die Menschen in Deutschland in Massen ihre Friedensliebe entdecken. Die Ukraine hat da einfach Pech – ihr Gegner entspricht nicht dem liebgewonnenen und weitverbreiteten deutschen Feindbild.