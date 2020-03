Wegen des vermeintlichen Fundes einer verrosteten Panzerfaust sind in Laupheim am Morgen Bauarbeiten unterbrochen worden. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes rückten an und begutachteten den Gegenstand, der einer Granate ähnelte. Die Experten konnten Entwarnung geben. Es handelte sich um ein altes verrostetes Maschinenteil. Die Baggerarbeiten konnten im Anschluss fortgeführt werden. mehr...