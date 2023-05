Meinung: U17, das raffinierte, mörderische Wunderwerk

Die U17 auf dem Rhein lockt tausende Schaulustige an. Ein U-Boot fasziniert wegen seiner Gefährlichkeit und dem gefährlichen Einsatz an Bord, meint Martin Rupps.

Ein ausgemustertes U-Boot der Bundeswehr, U17, schippert aktuell rheinaufwärts nach Speyer, wo es hergerichtet werden soll für eine Ausstellung in Sinsheim. Am Sonntag "ankerte" U17 in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis), wo es tausende Menschen erwarteten. Am Montag zog der 500-Tonnen-Koloss weiter nach Mainz.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Von einem U-Boot geht nicht erst seit dem erfolgreichen Kinofilm "Das Boot" eine Faszination aus. In der Bundeswehr genießen Angehörige einer U-Boot-Besatzung so viel Wertschätzung wie vielleicht nur die Fallschirmjäger. Das liegt, glaube ich, an der Gefährlichkeit der Waffe und dem gefährlichen Einsatz an Bord. Ein U-Boot kann riesengroße Schiffe versenken, aber auch selbst zum Sarg werden.

Ausstellung im Technikmuseum Sinsheim

Hinzukommt, dass ein U-Boot kein Pardon kennt mit seiner Mannschaft. Einmal havariert oder von einer Rakete getroffen, gibt es oft kein Überleben darin. Ein vergleichbarer Grusel geht nach meinem Dafürhalten von der Luftfahrt aus. U-Boot- und Flugzeugkatastrophen erinnern immer wieder daran, dass der Mensch für ein Leben auf der Erde gemacht ist. Die Tiefe des Meeres und die Höhen des Himmels bleiben für ihn Todeszonen.

Vielleicht ist es dieser Kitzel des extrem Gefährlichen, der mich zum U-Boot auf dem Münchener Bavaria-Gelände lockte und demnächst zur U17 nach Sinsheim. Zu diesem raffinierten, mörderischen Wunderwerk.