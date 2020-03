Die gegenwärtige Krise durch das Coronavirus sei die schwerste Herausforderung für Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel in einer Fernsehansprache. Es komme nun auf solidarisches Handeln an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus eine Aufgabe von historischem Ausmaß. "Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt", sagte sie in einer Fernsehansprache.

Einen Zusammenschnitt der Ansprache sehen Sie hier. Unten in diesem Artikel finden Sie die Fernsehansprache der Kanzlerin in voller Länge.

Dauer 1:59 min Merkel: "Nicht in Panik verfallen" Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Ansprache wegen der Coronavirus-Pandemie

"Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst." Bundeskanzlerin Angela Merkel

In der Ansprache appellierte Merkel an die Bürger, die Einschränkung des öffentlichen und sozialen Lebens mitzutragen: "Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab." Sie Kanzlerin bat zudem, auf "unsolidarische" Hamsterkäufe zu verzichten. Dazu bestehe kein Grund.

Dauer 12:45 min Gesamte Ansprache der Bundeskanzlerin Angesichts der Coronavirus-Krise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel sich in einer Fernsehansprache an die Menschen gewandt.