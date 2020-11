Zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 2021 sendet der SWR zwei TV-Duelle mit den Spitzenkandidaten. In Baden- Württemberg haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) zum direkten Schlagabtausch zugesagt. Die Sendung läuft am 1. März 2021 live um 20.15 Uhr. Das TV-Duell in Rheinland-Pfalz mit Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD) und Herausforderer Christian Baldauf (CDU) findet am 5. März 2021 live um 20.15 Uhr statt.