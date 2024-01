Meinung: Das Märchen vom Bürokratieabbau

Politiker sollen nicht länger einen Bürokratieabbau versprechen, meint Martin Rupps. Sie wecken falsche Hoffnungen.

Der Geschäftsführende Direktor eines Medizingeräteherstellers in Tuttlingen beschreibt im SWR-Gespräch die Mühlen der Bürokratie. Im April vergangenen Jahres habe die Firma einen Bauantrag für Tuttlingen und einen für Jacksonville im US-Staat Florida gestellt. In Jacksonville werde bereits gebaut, in Deutschland liege noch nicht einmal die Baugenehmigung vor. Für sie musste das Unternehmen die Insekten am geplanten Standort zählen lassen.

Auch Hausärztinnen, Apotheker, Bäuerinnen ersticken im Berg von Anträgen und Vorschriften. Erst kürzlich versprach die Bundesregierung den protestierenden Landwirten einen Abbau von Bürokratie. Ein solches Versprechen kostet keinen Cent und nimmt Druck aus dem Kessel. In der Sache halte ich es für Augenwischerei.

Insektenprüfung Teil des Bauantrags

Die Verfasser der vielen Formulare und Vorschriften können gar kein Interesse daran haben, ihren Dschungel zu lichten. Für sie steht meines Erachtens das Motiv persönlicher Absicherung über allem. Sie wollen es nicht gewesen sein, wenn Retter einer bedrohten Insektenart den Bauplatz in Tuttlingen besetzen. Mit ihrer Hartleibigkeit stützen sie ein System, das sie ernährt, und ihre eigene Bedeutung.

Vom Bürokratieabbau reden Politiker, wenn ihnen sonst nichts mehr einfällt. Auch Sprecher von Verbänden, um in die Medien zu kommen. Wer das Wort im Mund führt, weckt falsche Hoffnungen. Für mein Dafürhalten gehört es aus dem Wortschatz der Politik verbannt.