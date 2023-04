Meinung: Thermomix - die neue Religion

Tupperpartys gehören vielleicht bald der Vergangenheit an, aber es gibt ja den Thermomix zum Partymachen, meint Martin Rupps.

In meiner Schulzeit gab es sichere Anlässe, von Klassenkameraden gehänselt zu werden, darunter Gesichtspickel ("Streuselkuchen"), eine Zahnspange mit Frontspoiler und die Tupperware-Mama. Mädchen und Jungs mit Tupperware-Mamas trugen an ihrem Schicksal besonders schwer und beim Schulausflug haufenweise Plastikdosen mit sich herum. Wurde ein Tupperware-Deckel am Rastplatz vergessen, kam das einer Sechs in Mathe gleich.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Mit der Tupperware könnte bald Schluss sein, das US-Unternehmen steckt in Zahlungsschwierigkeiten. Es machte glänzende Geschäfte, so lange die Marke ein Statussymbol war für den steigenden Wohlstand im Land. Die Tupperware erwarb den Ruf, im Haushalt "etwas Besseres" zu sein als vergleichbare Produkte. In der Heiterkeit einer Tupperware-Party ging unter, dass man ein Vesperbrot in Alufolie einwickeln kann.

"Kobold" und "Thermomix" als Tupperware-Erben

Die Tupperware mag bald abtreten, ihr geniales Prinzip nicht. Auch heute gibt es Verkaufspartys, um teure Produkte mit alltäglichem Zweck an die Frau bzw. den Mann zu bringen. Ob ein Staubsauger mit Namen Kobold mehr taugt als andere, weiß ich nicht. Zweifellos gilt er als Objekt, das man "sich leistet".

Die Zahl der Thermomix-Besitzerinnen und -Besitzer in Deutschland dürfte bald die der großen Kirchen übersteigen. Vordergründig verbindet die Küchenmaschine Menschen mit einem gemeinsamen Hobby. Mir erscheint sie als Glaubensgemeinschaft in einer säkularisierten Welt. Zu ihren Glaubenssätzen gehört, dass die beste Brokkoli Suppe aus dem Thermomix kommt.