In mehreren tunesischen Städten ist es am Abend wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Hauptstadt Tunis lieferten sich hunderte Jugendliche Straßenschlachten mit der Polizei. Sie warfen Steine und Benzinbomben, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Die Ausschreitungen begannen in der vergangenen Woche. Sie folgten auf den zehnten Jahrestag des Aufstandes, der zum Sturz des autokratischen Expräsidenten Ben Ali geführt hatte. Viele Tunesier kritisieren die Korruption im Land und die schlechte Wirtschaftslage.