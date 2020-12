Der Reisekonzern TUI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Minus von rund 3,1 Milliarden Euro gemacht. Das ist einer der größten Verluste in der Firmengeschichte. Im Vorjahr lag TUI noch mit mehr als 500 Millionen Euro im Plus. Konzernchef Friedrich Joussen zeigte sich aber überzeugt, dass das Reisegeschäft wieder florieren wird, sobald die Corona-Krise überwunden ist. TUI hatte im April als erstes deutsches Großunternehmen einen staatlichen Milliardenkredit bekommen. In der vergangenen Woche schnürte der Konzern ein weiteres Rettungspaket, an dem sich der Bund ebenfalls in Milliardenhöhe beteiligt.