Meinung: Erdogans vergessene Opfer

Der Ukraine-Krieg hat die Opfer des türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan aus dem allgemeinen Bewusstsein verdrängt, auch bei Martin Rupps. Bis es zu einer Zufallsbegegnung kommt.

Mit Bohren in Wände habe ich es nicht so. Das bringt mich von Zeit zu Zeit in Verlegenheit, wenn mal wieder Bilder aufzuhängen sind. Zum Glück gibt es das Internet, in dem ein Mann "kleinere Reparaturen" anbietet. Wir schrieben uns kurz hin und her. Er kam mit Werkzeug und Material – ein Profi im Bohren, wie sich herausstellt.

Die Meinumg von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Dabei ist Bülent (Name geändert) gar nicht vom Fach. Im Gespräch schildert er, er komme aus der Türkei, wo er Polizeipräsident für einen Bezirk mit einer Million Menschen gewesen sei. "Dreimal so viel wie Einwohner in Mainz", ergänzt er bitter. Unter Staatspräsident Recep Erdogan habe er sein Amt verloren und sei zwei Jahre im Gefängnis gesessen. Vergangenes Jahr konnte die Familie ausreisen und kam nach Mainz.

Handwerker-Dienste im politischen Exil

Die Kinder gingen in Schulen, erzählt Bülent. "Wir haben hier ein gutes Leben." Er sagt es dankbar und mit traurigem Herzen zugleich. Der Verlust von Heimat und Beruf schmerzen ihn sehr. Auf meine Frage, ob er in seine Heimat zurückkehren wolle, kommt ein klares "Ja". Allerdings nicht, solange der türkische Staatspräsident Recep Erdogan heißt.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ich merkte, seit dem Ukraine-Krieg hatte ich Erdogans politische Opfer nicht mehr auf dem Schirm. Meine Hoffnung, dass Recep Erdogan nächstes Jahr abgewählt wird, bekommt mit Bülent ein Gesicht.