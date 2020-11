In der Türkei ist ein Vertrauensanwalt der Deutschen Botschaft in Ankara freigesprochen worden. Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil bei seiner Verhaftung vertrauliche Unterlagen über Asylbewerber aus Deutschland in die Hände türkischer Behörden gelangt waren. Der Anwalt war unter anderem wegen Spionage und Geheimnisverrat angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, sich illegal in der Türkei geheime Informationen beschafft und dann an die deutschen Behörden weitergegeben zu haben.