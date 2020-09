Die türkische Armee verlegt offenbar Panzer an die griechische Grenze. Das melden mehrere türkische Zeitungen in ihren Online-Ausgaben. Den Berichten zufolge wurden etwa 40 Panzer in der Region Hatay an der syrischen Grenze auf Lastwagen verladen. In mehreren Online-Zeitungen heißt es, zwei Konvois hätten sich am Samstagnachmittag auf den Weg gemacht. Ziel ist angeblich das rund 1.500 Kilometer entfernte Edirne an der griechischen Grenze. Eine offizielle Bestätigung liegt noch nicht vor. Für morgen hat das türkische Verteidigungsministerium den Beginn einer fünftägigen Militärübung vor der Küste Zypern angekündigt.