Der deutsche Urlauber, der sich am Vormittag in der Türkei vor Gericht verantworten musste, darf das Land verlassen. Die Richter verurteilten den Mann aus Wuppertal wegen Präsidentenbeleidigung und Volksverhetzung. Sie setzten die Strafe jedoch zur Bewährung aus. Der Anwalt des Beschuldigten hatte vor dem Prozess mitgeteilt, dass sein Mandant ein Wortgefecht mit einer türkischen Reisenden am Flughafen Antalya gehabt habe. Die Frau habe den Mann angezeigt, weshalb dieser im November in Untersuchungshaft genommen worden sei.