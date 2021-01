In der Türkei sind in den vergangenen Tagen mehr als 40 Menschen im Zusammenhang mit gepanschtem Alkohol gestorben. Weitere 30 Menschen würden mit Vergiftungen im Krankenhaus behandelt, berichten mehrere Medien. Die Polizei hat nach eigenen Angaben rund 60 Verdächtige festgenommen. Sie sollen den schwarz gebrannten Alkohol hergestellt haben. In der Türkei hat die illegale Produktion in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Grund ist, dass sich etwa das Nationalgetränk Raki unter der Regierung Erdogan um ein Vielfaches verteuert hat.