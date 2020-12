Mitten im Streit mit Griechenland über Erdgas-Erkundungen im östlichen Mittelmeer hat die Türkei ein Seemanöver gestartet. In einer Mitteilung der türkischen Marine steht, die Schießübungen sollen nordwestlich von Zypern stattfinden und zwei Wochen dauern. Griechenland und die Türkei erheben beide Ansprüche auf Seegebiete, in denen Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Nach Bohrungen der Türkei in den umstrittenen Gewässern hat die EU der Regierung in Ankara mit weiteren Sanktionen gedroht. Gleichzeitig hieß es nach einem Treffen der EU-Außenminister am Freitag, man werde zunächst versuchen, den Streit mit Gesprächen zu lösen.