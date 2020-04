Die Türkei hat zur Bekämpfung des Coronavirus eine weitere Ladung Hilfsgüter nach Großbritannien geschickt. Ein militärisches Frachtflugzeug sei heute in London gelandet, teilt das türkische Verteidigungsministerium mit. Außerdem sei ein Brief des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an den britischen Premierminister Boris Johnson an die Behörden übergeben worden. Johnson hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und musste drei Tage auf der Intensivstation verbringen. Inzwischen geht es ihm aber wieder besser. Die Türkei hatte bereits am Freitag Hilfsgüter nach Großbritannien und Libyen geliefert. Zuvor hatte sie Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Schutzanzüge unter anderem nach Spanien und Italien gebracht.