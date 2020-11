per Mail teilen

Der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Berat Albayrak, ist als Finanzminister zurückgetreten. Grund für die Entscheidung seien gesundheitliche Probleme, gab er auf Instagram bekannt. Seit Beginn des Jahres hat die türkische Lira gegenüber dem Dollar fast 30 Prozent an Wert verloren. Erst am Samstag hatte Erdogan den Chef der türkischen Zentralbank entlassen. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise.