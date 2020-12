per Mail teilen

Der Tübinger OB Boris Palmer hält sich selbst für "kantig" und "nicht einfach". Dabei sind seine politischen Fehltritte das größere Problem als sein Charakter, mein Stefan Giese.

Boris Palmer ist grüner Oberbürgermeister von Tübingen mit bundesweiter Bekanntheit - und mit einem Charakterproblem. Am Dienstagabend hat er "eingestanden", ein "kantiger und manchmal ein nicht einfacher Typ" zu sein.

Der "missverstandene" Boris Palmer will gerne grüner Wahlkämpfer sein:

Mit dieser Selbstbeschreibung möchte Palmer erklären, warum so viele seiner grünen "Parteifreunde" mit ihm fremdeln und ihm gar den Parteiaustritt nahelegen. Sie sind rundheraus dagegen, dass Palmer bei der nächsten Tübinger OB-Wahl erneut für die Grünen antritt. Palmers Selbstkritik erscheint mir in dieser Situation als ein schlauer Schachzug, denn solang es um seine – sicher verzeihlichen, weil allzu menschlichen – Charaktermängel geht, muss man nicht über seine politischen Fehltritte sprechen.

In beeindruckender Regelmäßigkeit inszeniert sich Boris Palmer mit Aktionen und Stellungnahmen, von denen er als eingefleischter Politikprofi genau wissen muss, dass sie ihm nicht nur deutschlandweit Beachtung einbringen, sondern auch viel Kritik weit über seine Partei hinaus – völlig zurecht, wie ich meine.

Nicht deutsch genug für den Tübinger Sheriff

So bemängelt er öffentlich eine Werbekampagne der Deutschen Bahn, weil ihm die abgebildeten Personen nicht deutsch genug aussehen. Oder er meckert über das Verhalten eines dunkelhäutigen Fahrradfahrers, der in Palmers Welt nichts anderes sein kann als ein Asylbewerber. Oder er ist sich nicht zu blöd, nach einer verbalen Auseinandersetzung höchstselbst den Sheriff zu spielen und seinen Widersacher festzusetzen. Oder er kritisiert die Corona-Beschränkungen, weil damit Menschen gerettet würden, "die in einem halben Jahr sowieso tot wären".

Ein bisschen kantig und nicht ganz einfach, so sieht er sich selbst: Boris Palmer Imago Eibner-Pressefoto/ThomasxDinges

Immer wieder falsch verstanden

In der Regel folgt einer solchen Entgleisung eine halblaute Entschuldigung. Boris Palmer bedauert dann gern, er sei halt irgendwie falsch verstanden worden – mal wieder. Na ja, und außerdem ist er halt ein "kantiger und manchmal ein nicht einfacher Typ". Für manche Grüne reicht das, um Palmer wieder in die Partei-Arme zu schließen, über dessen autoritäres Gehabe hinwegzusehen und seine Anspielungen auf rassistische Stereotype zu verzeihen.

Denn Wahlen stehen bevor und die sind auch den Grünen wichtiger als alles andere.