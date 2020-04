per Mail teilen

Deutschland unterstützt die Löscharbeiten im radioaktiv belasteten Gebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl - und zwar mit einem Tanklöschfahrzeug, Feuerwehrschläuchen und Geräten zur Messung der Radioaktivität. Das hat die deutsche Botschaft in Kiew mitgeteilt. Die Löscharbeiten dauern bereits rund zwei Wochen. Laut Feuerwehr gibt es aber immer noch mehrere Schwelbrände. 1986 waren nach einer Explosion im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl radioaktiv verstrahlte Gebiete um die Atomruine gesperrt worden. Zehntausende Menschen wurden zwangsumgesiedelt. In den vergangenen Jahren kam es mehrfach zu Bränden in der Sperrzone.