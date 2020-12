Der US-Kongress will die Pläne von Präsident Donald Trump für einen Truppenabzug aus Deutschland verhindern. In einem Entwurf für den Verteidigungshaushalt heißt es, dass zunächst ein umfassender Bericht zu den Auswirkungen eines Abzugs vorliegen müsse. Trump hatte im Sommer angekündigt, rund 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Betroffen wären die Standorte Stuttgart und Spangdahlem in Rheinland-Pfalz. Der Haushaltsentwurf wurde von Demokraten und Republikanern ausgehandelt. Er sieht außerdem neue Sanktionen gegen den Bau der Gas-Pipeline Nord-Stream 2 in der Ostsee vor.