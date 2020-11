US-Präsident Trump ist zurück im Weißen Haus. Trotz seiner Covid-19-Erkrankung zeigte er sich betont selbstbewusst. Politik-Beobachter halten dieses Verhalten für gefährlich.

Donald Trump machte die Rückkehr in seinen Amtssitz zu einer Demonstration der Stärke. Dieser Auftritt in Siegerpose sei Teil seiner Behauptung, "dass das Coronavirus harmlos ist", sagt Rachel Tausendfreund, Redaktionsleiterin beim German Marshall Fund der USA, im SWR.

Eine solche Inszenierung schrecke die große Mehrheit von Trumps Anhängern allerdings nicht ab und könnte dem US-Präsidenten nur einen leichten Dämpfer in seinen Zustimmungswerten bringen.

Trumps Corona-Inszenierung kommt an

Dass seine Anhänger auch in der Corona-Krise an Trump festhalten, hat nach Auffassung der USA-Expertin zwei Gründe. Einen Teil seiner Unterstützer könne man mit den Teilnehmern an den Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland vergleichen. Diese Gruppe finde Trumps Inszenierung gut.

Steuersenkungen wichtiger als Corona-Management

Die zweite Gruppe sehe Trumps Corona-Krisenmanagement kritisch, befürworte aber andere Punkte der Politik des US-Präsidenten: "Sie wollen weiterhin Steuersenkungen. Sie wollen keine Regulierungen, was die Klimapolitik angeht. Sie sind vielleicht auch Abtreibungsgegner." Diese Amerikaner würden Trump wählen, auch wenn sie mit seiner Corona-Politik nicht einverstanden seien, sagt Rachel Tausendfreund.