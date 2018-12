Trump will Todesstrafe für Drogendealer

US-Präsident Donald Trump will, dass Drogendealer in den USA zukünftig mit dem Tode bestraft werden können. Das haben hochrangige Regierungsvertreter mitgeteilt. Demnach will Trump heute einen Plan vorstellen, mit dem die zuletzt stark gestiegene Schmerzmittelsucht in den USA bekämpft werden kann. Ein Teil davon beinhaltet, dass das Justizministerium auf Bundesebene in Prozessen die Todesstrafe beantragen kann. Allerdings nur wenn es - Zitat - "nach geltendem Gesetz angemessen" ist. Wann das der Fall ist, soll das Ministerium selbst entscheiden.