Trump will Australien von US-Strafzöllen ausnehmen

Australien wird offenbar von den geplanten Strafzöllen der USA ausgenommen. Das kündigte US-Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit Australiens Premier Malcolm Turnbull an. Man arbeite an einer Vereinbarung. Turnbull sei an fairen Militär- und Handelsbeziehungen mit den USA gelegen, schrieb Trump bei Twitter. Der US-Präsident hat Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium angeordnet. Davon ausgenommen sind bis jetzt nur Mexiko und Kanada. Aber auch die Europäische Union hofft darauf. Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström will heute darüber in Brüssel mit dem US-Handelsbeauftragten beraten. Auch der japanische Wirtschaftsminister wird an dem Treffen teilnehmen.